«Une réussite sur toute la ligne!» - Maxime Blanchette-Joncas

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se réjouit que le bureau des passeports du Centre Services Canada de Rimouski, ouvert le 23 septembre 2022, ait connu un fort engouement au cours de sa première année d’exercice. Il y voit une démonstration de l’importance de la présence de services gouvernementaux en région.

«Le bureau des passeports de Services Canada à Rimouski, le tout premier de l’Est-du-Québec, est un succès indéniable! Ce sont plus de 5 000 Bas-Laurentiens et Gaspésiens qui ont profité du service expéditif en 10 jours depuis sa mise en place à Rimouski. Avant, ces personnes auraient dû s'armer de patience et aller jusqu’à Québec pour être servies. Un an plus tard, il n’y a pas de doute : la région en sort gagnante!», souligne le député.

Parmi les demandes de passeport traitées par le nouveau service en 10 jours, 97,56 % ont été résolues à l’intérieur du délai prescrit.

«Après la crise des passeports qu’on a connue au printemps 2022, j’ai travaillé fort pour faire valoir les droits des citoyens de la région auprès de la ministre en multipliant les interventions. Ce travail a fini par porter fruit, et c’est un plaisir de constater que ce sont mes concitoyennes et concitoyens qui en bénéficient», indique l’élu.

«Si on veut une bonne qualité de vie en région, si on veut être attractifs et compétitifs par rapport aux grandes villes, si on veut prendre soin de notre monde, ça prend des services gouvernementaux chez nous. Je ferai toujours tout pour que le gouvernement fédéral nous donne notre juste part. On y a droit, point!», a conclu M. Blanchette-Joncas.