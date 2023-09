District Danza s’offre de nouveaux studios pour ses 10 ans

Pour son dixième anniversaire, l’école de danse District Danza s’offre des studios entièrement rénovés. Sa nouvelle saison s’ouvrira du bon pied, ce 23 septembre, grâce à un investissement de 200 000 $ dans ses locaux louperivois.

Pour répondre à la demande croissante des danseurs amateurs, un quatrième studio a été ajouté dans l’édifice de la rue Lafontaine. Au cours de l’été, des travaux ont également été réalisés sur les deux étages pour faciliter la circulation. L’aménagement de vestiaires, la rénovation des salles de bain, l’installation d’appareils d’air climatisé et le remplacement des planchers dans les salles de répétition, pour améliorer la sécurité des élèves, ont aussi fait partie du chantier.

«Nous caressions ce projet depuis longtemps. Pour célébrer les 10 ans de l’école, la décision d’aller de l’avant s’est imposée. Nous sommes extrêmement fières de pouvoir accueillir nos danseurs cette saison dans un espace métamorphosé, digne de la confiance qu’ils nous accordent», soulignent Catherine Landry et Mélissa Beaulieu, copropriétaires et fondatrices de l’école de danse.

En cette dixième année d’activité, District Danza donnera le rythme à tout près de 600 élèves, inscrits dans un ou plusieurs cours, pour un total de 1 150 inscriptions. Une vingtaine de professeures accompagnées d’une dizaine d’assistantes enseigneront les rudiments du ballet, du hip-hop et de la danse contemporaine entre autres, au sein des volets récréatifs et compétitifs. Des cours d’accro-gym et d’éveil à la danse pour les poupons y sont également offerts. L’école de danse est, en outre, associée à des programmes de danse-études au Collège Notre-Dame et au Cégep de Rivière-du-Loup.

«Grâce au talent de nos troupes compétitives, qui récoltent des honneurs dans les concours et festivals partout au Québec, l’école a acquis une très belle notoriété au cours des dernières années. Poussées par cet élan, nous souhaitons rester en mouvement et travailler sans cesse à améliorer nos services avec l’objectif de transmettre notre passion et d’inciter les gens à profiter des bienfaits physiques et mentaux de la danse», soutiennent les copropriétaires.

Dans le but de souligner cette première décennie d’existence, des capsules vidéo et un court film documentaire, donnant la parole à des élèves, parents, professeurs et partenaires de l’école, seront dévoilés sur les médias sociaux cet automne. Un nouveau site web sera aussi lancé en janvier 2024.