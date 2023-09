École de St-Antonin : le CSS poursuit ses démarches

Afin de souligner la Journée internationale de la musique, de même que le 25e anniversaire de l’École de musique du Témiscouata (ÉMT), la population est invitée au Centre récréatif PGR pour une journée d’activités musicales diversifiées et gratuites. En plus des ateliers, conférences, concerts et danses, les installations du Centre récréatifs PGR ...