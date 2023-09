Une campagne pour «tisser les mailles du filet social» 

Centraide Bas-Saint-Laurent a marqué le coup d’envoi de sa campagne de collecte de dons 2023, ce vendredi 22 septembre à Rivière-du-Loup. Une initiative qui permettra encore cette année de soutenir 50 organismes communautaires du territoire alors que les inégalités sociales, la pauvreté et d’autres grands défis sociaux touchent des personnes vulnérables de plus en plus nombreuses.

Le lancement officiel a été effectué à la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, en compagnie de Serge Ferrand, son directeur général, de même que Chantale Thibault, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia. Le duo a accepté de se partager la présidence d’honneur de la campagne, soucieux de contribuer à son succès.

«Chez Desjardins, on donne beaucoup, on soutient directement plusieurs organismes, et ce, depuis plusieurs années. Mais malgré tout ça, je réalise qu’on n’est pas capables de combler tous les enjeux criants de nos communautés», a témoigné Serge Ferrand. «Centraide, c’est un beau complément à ce niveau-là. C’est s’assurer que personne n’est oublié et je trouve cela très important.»

L’an dernier, la campagne 2022 avait permis d’amasser plus d’un million de dollars, un résultat historique. Cette somme avait aidé les organismes à plusieurs niveaux, dont le recrutement et la mobilisation des équipes et des bénévoles, mais aussi en leur permettant de bien se loger (ou se relocaliser) au bénéfice de leur clientèle.

Centraide soutient les organismes pour leur mission et non selon des projets présentés. Il leur assure aussi un financement prévisible et récurrent (sur une période de trois ans), leur permettant une certaine prévisibilité.

À Rivière-du-Loup, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup a pu reprendre ses cuisines collectives après deux ans d’absence, grâce au soutien de Centraide Bas-Saint-Laurent, a-t-on souligné. Six municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup accueillent également des frigo-partage sur leur territoire.

L'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF), le Projet Filet, la Maison de la Famille du Kamouraska et le Centre d'aide aux proches aidants des Basques sont d’autres exemples d’organismes qui bénéficient de l’aide de Centraide Bas-Saint-Laurent.

UNE PAUVRETÉ À PLUSIEURS VISAGES

Selon Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, le lancement annuel de la campagne est un moment important. Elle convient toutefois que celui-ci est «spécial», compte tenu du contexte socio-économique actuel.

«On est dans un point tournant au niveau des enjeux sociaux. À l’heure actuelle, c’est une personne sur trois qui demande de l’aide alimentaire qui a un revenu d’emploi. Des familles de la classe moyenne peinent à se loger. Le visage de la pauvreté change», a-t-elle imagé.

«Évidemment, il ne faut pas s’écraser et la philanthropie ne peut pas tout régler, mais on a vraiment un rôle à jouer. Les organismes communautaires forment la première ligne. C’est eux qui aident tout le monde, sans discrimination, et il faut les soutenir.»

Centraide estime que l’insécurité financière entraine aussi une série de conséquences qui peuvent s’additionner et placer les communautés dans un état précaire, tout en aggravant la détresse psychologique.

C’est aussi pour cette raison que la campagne annuelle vise à rappeler l’importance des enjeux sociaux sur les familles, sur les personnes ainées, immigrantes ou étudiantes et sur le milieu communautaire qu’on estime «à bout de souffle».

«Le nerf de la guerre pour eux, c’est le financement pour embaucher du personnel, mais aussi mettre en place des services qui peuvent venir pallier certains manquements dans la communauté.

On a plus que jamais besoin que les donateurs proches de Centraide contribuent largement à la campagne», a déclaré le directeur régional, Akotchayé Lawin-Oré.

Centraide estime qu’une personne sur cinq est «protégée» par les services des organismes qu’elle soutient. C’est cependant toute une communauté qui bénéficie des retombées. Il s’agit là de la métaphore du parapluie, a décrit M. Lawin-Oré.

«Si une mère monoparentale vit de l’anxiété et qu’elle obtient de l’aide d’une maison de la famille, c’est son enfant qui va être aidé également. Une personne qui se sent bien va aussi moins s’isoler et ce sont alors ses proches qui vont en bénéficier et se réjouir qu’elle aille bien», a-t-il dit.

«Peu importe la manière à laquelle vous participez à la campagne, que ce soit comme donateurs ou membres d’un organisme, vous ouvrez un parapluie. Et chacun de ses parapluies forme l’une des mailles d’un grand filet social qu’on tisse ensemble.»

Il faut savoir qu’on retrouve au KRTB plus de la moitié des organismes communautaires soutenus par Centraide au Bas-Saint-Laurent. Leur nombre y est le plus grand dans la MRC de Kamouraska.

Il est possible de faire un don directement sur le site de Centraide Bas-Saint-Laurent.