Lancement de la programmation de loisirs : un tourbillon d’activités pour l’automne

La Ville de Rivière-du-Loup profite de l’arrivée de sa nouvelle plateforme de loisirs pour lancer d’une seule envolée ses diverses programmations d’automne. Un véritable tourbillon d’activités tant pour les familles, les aînés que l’ensemble des citoyens. Les programmations détaillées sont disponibles au VilleRDL.ca/MesLoisirs.

Les Louperivois sont d’abord invités à sortir au grand air et à profiter pleinement des joies de l’automne, couleurs et vent frais inclus! Le tout s’amorce dès ce samedi 23 septembre, avec l’édition locale du Festival de plein air du Bas-Saint-Laurent. Yoga, tir à l’arc, canicross avec les Loups Attelés, rallye nature, marche commentée par l’Association forestière et plus encore, au parc des Chutes. Le 15 octobre, la Grande marche Pierre Lavoie prend d’assaut le parc du Campus-et-de-la-Cité. Départ à 10 h 30, activités sur le site de 9 h 30 à 13 h, y compris des jeux gonflables et du maquillage.

Un trio d’événements sera ensuite offert pour célébrer la fête des petits et grands monstres. Activité chouchou des familles ces trois dernières années, la Forêt des mystères promet un moment magique au cœur du parc des Chutes le 28 octobre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30. En soirée, Espace centre-ville invite à percer les mystères de l’horloge de l’hôtel de ville, tandis qu’un patinage spécial se tiendra le dimanche 29 octobre, de 10 h à 12 h.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BÉDARD

La bibliothèque a de son côté mis la touche finale à la toute première programmation à prendre place dans ses nouveaux locaux. Conférences, lancement de livre, activités jeunesse, cours d’informatique spécialement conçus pour les 50 ans et plus, activités du Médialab et retour de grands classiques raviront toutes les générations. Le tout part sur les chapeaux de roue ce mercredi 20 septembre avec une conférence musicale de Tommy Pelletier, qui viendra partager en récits et en chansons son expérience de nomade autour du monde.

Du côté des plus petits, des séances de yody (yoga pour les 3 à 10 ans) commenceront le samedi 23 septembre, alors que l’heure du conte revient à compter du samedi suivant, avec quelques éditions spéciales qui réserveront des surprises aux enfants. De leur côté, les 10 à 15 ans sont invités à créer une œuvre collective numérique à l’aide de l’équipement de grande qualité du Médialab et de Kim, sa compétente animatrice.

Parmi les autres faits saillants de la saison, soulignons un atelier créatif ce samedi par visioconférence avec l’auteur bien connu de la série BD Paul, Michel Rabagliati. La populaire vente de livres, le cercle littéraire, les ateliers d’écriture et de journal créatif sont aussi de retour, tandis qu’un fort probable futur classique s’amène dans la programmation, Trico-thé.

AÎNÉS

Faisant suite au sondage mené auprès des 50 ans et plus, la bibliothèque offrira tout l’automne une série de cours par petits groupes, portant sur les téléphones intelligents, les tablettes, l’ordinateur et autres sujets informatiques. Une séance d’information sur la fraude et la maltraitance sera également présentée de concert avec la FADOQ, tout comme des séances pour apprendre à bien utiliser les ressources et livres numériques de la biblio.

La programmation destinée aux aînés comprend en outre des cafés Ludo, entraînements, yoga et méditation, de même qu’un atelier de peinture sur bois et un cours d’aquarelle. Le 5 octobre, la Journée internationale des aînés sera soulignée, des informations complémentaires seront annoncées sous peu.

Les trois programmations détaillées sont disponibles au VilleRDL.ca/MesLoisirs. La plupart des activités sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription, en suivant les indications mentionnées en ligne.

Quelques copies imprimées sont par ailleurs disponibles à la Bibliothèque Françoise-Bédard.