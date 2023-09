Le 1er octobre, célébrons la musique

Afin de souligner la Journée internationale de la musique, de même que le 25e anniversaire de l’École de musique du Témiscouata (ÉMT), la population est invitée au Centre récréatif PGR pour une journée d’activités musicales diversifiées et gratuites.

En plus des ateliers, conférences, concerts et danses, les installations du Centre récréatifs PGR seront disponibles gratuitement, et ce, toute la journée, grâce à la collaboration de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Trois musiciens chevronnés, également professeurs à l’ÉMT, amorceront la journée en musique. Ils agrémenteront l’endroit de leur chant, violoncelle et guitare dès 10 h le matin. Pour ceux et celles qui le désirent, un brunch sera servi au coût de 15 $ par personne ou 40 $ pour une famille. Il s’agit de la seule activité demandant une contribution monétaire.

En début après-midi, la percussionniste Nokomi Ouellet d’Edmundston animera un cercle de percussion. Cet atelier sera suivi d’un atelier de musique africaine offert par Papa Noël Sow de Rivière-du-Loup. Finalement, le guitariste Marc-André Chassé de Dégelis, terminera l’après-midi avec un atelier-conférence sur les guitares et les basses avec une introduction aux bases de l'entretien et de l'ajustement.

Avec un clin d’œil aux veillées d’antan, les participants pourront prendre part, en soirée, à la danse traditionnelle. Tous et toutes seront invités à danser au rythme de la musique folklorique du Québec avec des quadrilles, de la contredanse, du cotillon et du set carré, animés par Hélène Fournier (call), Liette Remon (violon) et Paul Marchand (guitare).

Cette activité est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel de Témiscouata-sur-le-Lac et du ministère de la Culture et des Communications.

Pour plus d'informations sur la programmation ou pour acheter des billets pour le brunch, visitez le site web de l’ÉMT ou contactez le 418-854-2116 poste 217.