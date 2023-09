Conférence sur les manières d’aider et d’être aidé

Le Service de soutien aux proches aidants du Centre d’action bénévole des Seigneuries convie la population à une conférence portant sur les six manières d’aider et d’être aidé donnée par Natalia Théoret. La conférence se tiendra le jeudi 5 octobre à 18 h 30, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup dans la salle Témiscouata.

À la fin de l'atelier, que les participants soient des proches aidants ou des personnes malades, ils seront capables de découvrir leur propre style de proche aidant ou de personne aidée, de bien accompagner la personne aidée dans le respect de ce qu’elle est, de mieux interagir et collaborer avec les personnes ayant une autre manière de faire et prévenir le stress, l’épuisement et les conflits familiaux.

Pour les intéressés souhaitant assister à la formation, mais ne pouvant pas laisser leur proche seul à la maison, des solutions existent. Il suffit de communiquer avec Myriam Pelletier, intervenante communautaire -soutien au proche aidant qui pourra offrir de plus amples renseignements. Pour s’inscrire, il faut aussi communiquer avec elle au 418 867-3130.

La conférence gratuite et ouverte à tous est organisée par le Centre d’action bénévoles des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup et l’appui pour les proches aidants.