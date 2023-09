Propagande contre le projet de centre des loisirs à Saint-Antonin

Un tract anonyme encourageant les citoyens de la Ville Saint-Antonin à s’opposer au projet de nouveau centre des loisirs et d’une patinoire couverte a été distribué ce 21 septembre avec le document Info Loisirs qui annonce les activités des prochains mois. Une initiative critiquée par l’administration municipale.

Cette communication (voir ci-bas) est directement en lien avec l’adoption d’un règlement d’emprunt de 7,46 M$ pour la construction de ce projet d’envergure par la Ville de Saint-Antonin le 11 septembre. Une signature de registre est prévue le mardi 26 septembre à l’hôtel de ville. Le nombre de demandes requis pour déclencher un scrutin référendaire est de 345 signatures.

«C’est le moment d’exprimer votre désaccord face aux investissements majeurs que ce projet représente au sein de notre communauté. C’est la seule façon de se faire entendre, puisque le conseil ne porte aucune considération à l’égard de l’opinion de ses citoyens», peut-on lire dans la communication sur laquelle Info Dimanche a mis la main. «Signons le registre», conclut le message, qui lui, n’est pas signé. Ce même document véhicule que «le montant de la subvention devrait être plus ou moins 3 millions de dollars», ce qui est une information incomplète.

FINANCEMENT

Une lettre du bureau de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, transmise en juillet dernier confirme une subvention de 3 372 049 $. Cette contribution est conditionnelle à la fin des travaux d’ici le 31 décembre 2026. La directrice générale de la Ville de Saint-Antonin, Nancy Dubé, veut aussi soumettre une autre demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1 afin de réduire la charge fiscale des citoyens sous la barre des 4 M$. Une entente avec un partenaire privé pourrait aussi s’ajouter au financement, en plus de la contribution du comité du Centre sportif Saint-Antonin.

Le directeur du Service des loisirs de la Ville de Saint-Antonin, Stéphane Bourassa, se dit déçu et triste de voir que certaines personnes «ont pour seul objectif de mettre des bâtons dans les roues [aux projets de développement].»

Il souligne que le conseil d’administration de cinq personnes du comité du Centre sportif s’est investi énormément pour organiser diverses activités de financement. Leurs actions ont permis d’aménager des jeux d’eau, une nouvelle bâtisse sur le terrain de baseball, un skateparc et de faire l’achat d’une vingtaine de paires de raquettes pour les jeunes.

M. Bourassa ajoute que le comité du Centre sportif Saint-Antonin pourra contribuer au projet de la Ville pour 200 000 $. «L’argent est placé et il rapporte des intérêts chaque année […] C’est carrément de l’argent qu’on laisse sur la table si on ne va pas de l’avant», ajoute le directeur du Service des loisirs. Il est d’avis que la future infrastructure pourra servir les évènements organisés à la Place Berger comme le Festival country et la Super démolition. Selon lui, la tenue d’un référendum ne ferait qu’ajouter des délais et des dépenses supplémentaires pour la Ville de Saint-Antonin dans ce dossier.

Le centre de loisirs actuel sur la rue Pelletier sera démoli, puisqu’il est désuet. Le lancement de l’appel d’offres est prévu le 31 octobre.