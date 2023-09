Un vent de renouveau pour le 10e anniversaire du Maillon des Basques

Cette année, le Maillon des Basques fête son 10e anniversaire. Avec Croc-Ensemble des Basques, l’organisme invite la population à une soupe populaire le 22 septembre dans le Parc de l’église de Trois-Pistoles. Du bœuf bourguignon avec une option végétarienne seront servis gratuitement aux convives.

«Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir ou redécouvrir le Maillon des Basques, ses membres et ses outils lors d’un événement festif le vendredi 22 septembre. Venez en grand nombre!» ajoute Julie Ouellet, directrice du Centre Alpha des Basques.

Ce sera également l’occasion de découvrir le tout nouveau répertoire du Maillon des Basques qui est un outil pour aider la population à trouver de l’information sur les divers services disponibles pour eux-mêmes ou leurs proches dans leur communauté.

Bien actif dans la communauté, l’initiative qui rallie une diversité d’intervenants et d’organismes, contribue année après année au développement et au bien-être de sa communauté en offrant divers outils d’information, activités et formations.

«Le Maillon est au cœur de notre communauté depuis maintenant 10 ans. Grâce aux outils, aux activités et aux formations offertes, on construit une communauté plus solidaire d’année en année dans Les Basques», souligne Alexandre Dubé, travailleur de rue.

Il est possible de se procurer le répertoire Maillon dans les bureaux municipaux de toutes les municipalités des Basques, dans les organismes communautaires autonomes, certains commerces participants ainsi que sur demande auprès du comité Maillon.