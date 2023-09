CIBLES: 20 ans d’éducation écocitoyenne dans la région

Fondé en 2003 par des enseignants du Cégep de Rimouski, le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) souligne cette année son 20e anniversaire. Pour l’occasion, l’organisme d’éducation à l’écocitoyenneté mondiale invite la population de la région à célébrer avec lui et à contribuer à son projet 1 000 jeunes écocitoyens pour transformer le Monde.

Porté par l’énergie de ses 20 ans, le CIBLES se lance dans une campagne de communication et de sociofinancement pour souligner et faire rayonner son travail des dernières années et le mener encore plus loin. «Avec le projet 1 000 jeunes écocitoyens pour transformer le Monde, on vise à offrir 50 ateliers éducatifs en classe et un camp régional en nature pour développer la pensée critique et stimuler l’engagement citoyen d’un millier de jeunes, partout au Bas-Saint-Laurent», explique la coordonnatrice Sarah Charland-Faucher.

Elle ajoute que CIBLES souhaite aborder des thèmes concrets, près du quotidien: la consommation, l’alimentation et l’habillement en faisant les liens entre avec la solidarité internationale, les changements climatiques, les inégalités mondiales et la nécessaire transition socioécologique.

Cette vingtième année se conclura par une soirée rythmée et engagée avec le spectacle 20 ans plus tard, on sème encore! le vendredi 1er décembre à la Coudée du Cégep de Rimouski. Au programme: une petite rétrospective, quelques prises de parole et une prestation de l’auteur-compositeur-interprète reggae-folk Alex Paquette.

Il est possible de contribuer à la campagne et d’obtenir l’une des contreparties - allant d’un chandail seconde main sérigraphié jusqu’à un atelier écocitoyen en milieu de travail à des billets pour le spectacle- sur le site de sociofinancement La Ruche: https://laruchequebec.com/cibles

Cofondateur de l’organisme, l’enseignant en sciences politiques au Cégep de Rimouski Jean-François Fortin mesure le chemin parcouru: «Le CIBLES a beaucoup évolué depuis sa fondation, mais sa mission demeure la même: mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et stimuler l’engagement citoyen, tout ça en portant des valeurs de solidarité, de justice et d’écologie».

Selon lui, le fait que l’organisme soit toujours basé au Cégep de Rimouski, travaille chaque année avec plus de 50 partenaires locaux, s’implique comme membre de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et bénéficie d’un financement et de la reconnaissance du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), illustre bien ce que le CIBLES est aujourd’hui, soit un organisme qui porte une mission éducative essentielle, tournée vers le monde et ses grands défis, mais bien ancrée dans la région.