Un neuvième Show de la Bouffée

La Bouffée d’Air du KRTB récidive avec un neuvième Show depuis 2008. Initiative communautaire associant la scène musicale émergente et professionnelle du Bas-Saint-Laurent permet à l’organisme du KRTB d’élargir le champ de ses activités. L’évènement aura lieu le samedi 30 septembre dès 19 h 30 au 9, rue du Domaine.

Le groupe rimouskois Marche ou rêve, l’auteur-compositeur-interprète montréalais, Monsieur Raph, ainsi que Kourage fouleront les planches de la grange de la Bouffée d’Air.

Les sous récoltés aident à offrir des services d’hébergement pour tout adulte traversant une crise, ainsi qu’une ligne d’écoute 24 heures, 7 jours sur 7.

La Bouffée d’Air est un centre de crise faisant partie du regroupement de L’Alternative en santé mentale. L’organisme s’inscrit dans une approche sensible et militante pour la réappropriation du pouvoir des personnes sur elles-mêmes. Il axe son approche sur la santé mentale plutôt que sur les diagnostics, gardant toujours à l’esprit que tous ont une santé mentale dont il revient personnellement et collectivement de prendre soin.

«L’expression créative, les arts et la poésie sont une médecine et un liant social que nous privilégions particulièrement», souligne la Bouffée d’Air.

Pour réserver une place, il faut passer directement aux locaux de l’organisme ou composer ce numéro téléphone : 418 867-8580.