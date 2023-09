Dévoilement de la programmation automnale du Groupe plein air RDL

Le Groupe plein air RDL, qui organise des randonnées dans la région depuis 2021, dévoile sa programmation automnale.

Le covoiturage est offert aux participants avec le partage des frais de déplacement. La rencontre pour le départ de Rivière-du-Loup est toujours au stationnement du centre commercial, près du Tim Horton et une autre sur place où se déroule l’activité. Chaque participant est responsable de sa sécurité.

La présentation de chaque activité est effectuée sur la page Facebook Groupe plein air RDL environ une semaine avant son déroulement. Ainsi, les participants peuvent vérifier s'il y a un changement de journée ou une annulation selon la température.

Pour la première journée d’octobre, les participants se rendront à l’activité Automne à Grands Pas du Festival Plein Air de Saint-Clément. Ils pourront découvrir les sentiers de niveau facile du village avec un guide-accompagnateur et manger un diner santé gratuit. Départ à 10 h de Rivière-du-Loup et rencontre sur place à 10 h 45 au parc des 50 ans et plus sur la rue du Parc.

Le vendredi 13 octobre, les randonneurs pourront découvrir le sentier du Cabouron à Saint-Germain-de-Kamouraska, une boucle de huit kilomètres de niveau facile à intermédiaire. Départ à Rivière-du-Loup à 9 h 15 et sur place à 10 h au chalet Au Cabouron. L’accès est gratuit et un repas est possible après la randonnée.

Une randonnée de 17 km de niveau intermédiaire à difficile est organisée au Parc du Bic le dimanche 22 octobre dans les sentiers Pic-Champlain, Les Murailles et La Coulée-à-Blanchette. Départ de Rivière-du-Loup à 7 h 45 et à 9 h dans le secteur de Cap-à-l’Orignal pour se rendre dans le stationnement pour le Pic-Champlain. Des frais d’accès au parc seront à acquitter, l’achat en ligne au sepaq.com est recommandé.

Le vendredi 10 novembre a lieu une randonnée de 13,6 km aller-retour de niveau intermédiaire sur le sentier national du tronçon Littoral Basques à Trois-Pistoles. Départ de Rivière-du-Loup à 9 h 15 et sur place à 10 h au stationnement de l’église situé à 1 km de la Fromagerie des Basques. L’activité est gratuite.

Une randonnée de six kilomètres de niveau facile à intermédiaire est prévue à Saint-Fabien dans le sentier des Coulombe. Départ à Rivière-du-Loup à 9 h 30 et à 10 h 30 sur place au stationnement du bureau d’information touristique. Il est conseillé d’apporter son repas. Aucun frais d’accès.

Le jeudi 7 décembre se déroulera une randonnée de niveau facile à intermédiaire au Mont-Pilote dans le Parc Cartier de Rivière-du-Loup, soit au bout de la rue Plourde, au début de la rue des Plateaux. Départ sur place à 13 h. L’activité est gratuite.

Pour plus d’informations, il faut rejoindre l’une des organisatrices : Denise au 418 551-8550, Noëlla au 418 862-9195 ou Marlen 418 637-8699.