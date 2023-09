Le swing envahit le Kamouraska

La toute première édition de Swing ta région prendra vie du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre dans le Kamouraska. Les danseurs expérimentés, débutants ou curieux, jeunes ou moins jeunes, seul, en duo, en groupe ou en famille sont invités à prendre une pause de la routine quotidienne en dansant.

L’événement promet des rencontres au cœur de l’univers du swing : deux soirées dansantes, deux jours d’ateliers, un cours d’introduction à la danse swing, des activités spéciales pour les enfants, une séance de yoga matinale, une conférence, des produits du terroir et maraîchers bio et diverses surprises.

Swing ta région permet aussi de se promener sur le territoire kamouraskois en visitant Saint-Denis-sur-Mer, Kamouraska et Saint-Germain pour s’imprégner des paysages tout en découvrant le plaisir de danser.

Le duo incontournable de la scène swing formé d’Alice Bourgasser et de Michel Campeau en mettra plein la vue au cours de la fin de semaine. Ils animeront des ateliers, feront des démonstrations, en plus de donner une conférence sur l’histoire et l’évolution de la danse swing.

Champions canadiens des International Lindy Hop Championships en 2023, le duo détient une feuille de route impressionnante à l’international comme danseurs et enseignants en danses jazz vernaculaires. À noter : les ateliers sont dédiés aux danseurs initiés seulement, à l’exception du cours d’introduction à la danse swing du samedi soir.

À l’image de la communauté kamouraskoise, le groupe 100 % local Saint-Swing-de-Kamouraska, fondé à l’hiver 2022, animera la soirée dansante du samedi. Également presque tous danseurs, les six musiciens savent faire swinguer tout le monde.

Enfin, Rebond, le centre multidisciplinaire, offrira des ateliers de cirque aux enfants en parallèle, permettant aux parents de profiter de leur soirée pleinement.

Pour connaître la programmation détaillée et s’inscrire aux activités dont certaines ont des places limitées, il faut visiter : swingtaregion.com.