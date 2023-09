Rivière-du-Loup lance une plateforme web dédiée à l’offre de loisirs

La Ville de Rivière-du-Loup lance une nouvelle plateforme web, qui réunit en un seul endroit l’ensemble de l’offre de loisirs de la prochaine saison. Nul besoin de mettre à jour ses favoris, l’adresse déjà bien connue VilleRDL.ca/MesLoisirs y a été réaffectée.

Le nouveau site réunit en un seul outil simplifié la programmation saisonnière autrefois imprimée, de même que la plateforme d’inscription en ligne Qidigo. Plus conviviale et intuitive, elle offre notamment une information tenue à jour et la possibilité de s’inscrire, lorsque requis, à même la page descriptive d’une activité ou formation.

Tel qu’il était également le cas de la programmation imprimée, le site présente à la fois les diverses informations des activités, plateaux et infrastructures de la Ville, tout comme l’offre de loisirs transmise pour affichage par les organismes reconnus.

Les citoyens sont invités à se rendre dès maintenant au VilleRDL.ca/MesLoisirs pour découvrir ce que l’automne leur réserve.