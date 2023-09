Inauguration des nouveaux locaux d’Acti-Familles

C'est le vendredi 15 septembre que s'est tenue L'École au sommet en lieu et place au traditionnel Défi Everest. Seule rescapée de l'aventure tibétaine en sol louperivois, l'activité a réuni plus de 1 700 élèves et enseignants dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup. Alors que le Défi Everest a été mis sur pause pour 2023 due à un manque de ...