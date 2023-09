Quand l'école touche au sommet !

C'est le vendredi 15 septembre que s'est tenue L'École au sommet en lieu et place au traditionnel Défi Everest. Seule rescapée de l'aventure tibétaine en sol louperivois, l'activité a réuni plus de 1 700 élèves et enseignants dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup.

Alors que le Défi Everest a été mis sur pause pour 2023 due à un manque de ressource et un retard dans l'organisation, les élèves du primaire ont relevé leur propre défi, soit de gravir à quelques reprises la célèbre côte située au coeur du paysage louperivois.

Pour Yvan l'Heureux, fondateur, L'École au sommet vise le dépassement de soi tout en motivant les jeunes à faire de l'activité physique et à adopter de saines habitudes de vie et à s'impliquer dans leur milieu de vie. «C'est mission accomplie. Ç’a été fantastique cette année, de la fierté mur à mur. Les jeunes étaient excités, galvanisés par les conférences de Frédéric Dion», lance-t-il.

Ce dernier a souligné le travail de la trésorière du conseil d’administration, Johanne Lafrance et du créateur de L’École au sommet, Régis Malenfant, qui ont assuré le succès «sur toute la ligne» de l’évènement. «C'est grâce à eux. Ils ont fait tout le boulot.»

S'il refuse de se prononcer sur l'avenir du Défi, Yvan L'Heureux souhaite toutefois que L’École au sommet, qu’il voit comme le legs le plus important de son ami Régis Malenfant puisse perdurer dans le temps, quitte à être récupéré par les Centres de services scolaire.

«Ça ne m’appartient pas. La côte a toujours été là. J’ai été une allumette, l’initiateur. Si une mobilisation se met en branle, j’en serai immensément fier et heureux», avait-il commenté à Info Dimanche en aout dernier.

Créé en 2012, le Défi Everest a redonné 1,5 M$ à plus de 400 organismes. Plus de 20 000 participants ont répondu à l’appel. Le Défi Everest a été le premier organisme à retourner 100% des dons reçus. L'activité a connu son âge d'or en 2018/2019 alors qu'elle s'est tenue dans six municipalités du Québec, soit Sherbrooke, Saint-Georges, La Pocatière, Rimouski, Témiscouata-sur-le-Lac et Rivière-du-Loup.