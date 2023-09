S’outiller pour faire une différence en matière de lutte contre la pauvreté et ses préjugés

Une Trousse d’outils pour lutter contre les préjugés liés à la pauvreté a été lancée par le comité Lutte aux préjugés Bas-Saint-Laurent ce 14 septembre. Celle-ci a été conçue afin que chacun, peu importe son contexte, puisse faire une différence en matière de lutte à la pauvreté.

La loi québécoise visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale a récemment célébré ses 20 ans d’existence. «Bien que l’on puisse affirmer que cette loi-cadre est un gain pour notre société, plusieurs reconnaissent aussi qu’après deux décennies, nos avancés en la matière sont plutôt maigres», souligne le comité.

«On se rappelle, au moment où la loi fut ratifiée, certains proclamèrent que l’on pourrait aussi bien, tant qu’à y être, faire une loi contre la pluie. Cette ironie laisse entendre que la pauvreté serait un phénomène normal, naturel, qu’il y en a toujours eu et que cela ne changera pas de sitôt», rajoute-t-il.

Selon le comité, cette croyance, et plusieurs autres dans la même veine, font partie du «pourquoi» la lutte à la pauvreté progresse peu au Québec. Par exemple, il est facile de croire que si une personne se retrouve en situation de pauvreté, cela doit être de sa faute. «Cela est compréhensible, puisque nous aimons nous dire que notre condition est le fruit de notre labeur. Pourtant, il y a aussi tout un ensemble de facteurs économiques et sociaux qui affectent nos vies sur lesquels, individuellement, nous avons très peu de contrôle», partage-t-il.

Avec le cout de la vie qui tend actuellement à augmenter, les gens s’appauvrissent. «Mais est-ce de leur faute individuellement? Ce constat nous révèle que si l’on veut véritablement agir sur les causes de la pauvreté, ce n’est pas tant auprès des individus que l’on doit intervenir, mais bien sûr les systèmes de protections sociales et l’organisation de la société dans son ensemble», soutient le comité.

Deux points importants quant au problème de la pauvreté ressortent donc: que les préjugés et la mécompréhension empêchent les personnes de lutter efficacement, et que si elles veulent agir contre la pauvreté, c’est aux paliers de gouvernement les plus élevés qu’il y a le plus d’impact.

C’est en réponse à cela que le comité Lutte aux préjugés Bas-Saint-Laurent, un rassemblement de partenaires issues d’organismes publics et communautaires de la région, vient de lancer un nouvel outil pour soutenir la lutte contre la pauvreté et ses préjugés.

Cette Trousse sera diffusée dans divers milieux bas-laurentiens où la pauvreté est côtoyée. Tous peuvent aussi la consulter librement sur le site web du comité. L’outil peut être utile à toute personne, professionnelle ou non, voulant faire une différence en matière de sensibilisation et de lutte contre la pauvreté.

Élu, gestionnaire, intervenant ou simple citoyen, cette trousse a été conçue afin que chacun puisse y trouver des ressources et outils adaptés à son propre contexte. Pour la consulter: https://www.lutteauxprejugesbsl.org.