Rendez-vous le 23 septembre pour le Parcours Parkinson

C’est sous la présidence d’honneur de Olivier Pastor, chef de la direction chez Unoria Coopérative, qu’aura lieu le Parcours Parkinson, le samedi 23 septembre au parc Beauséjour de Rimouski.

Afin de soutenir la cause, Unoria Coopérative s’associe à Parkinson Bas-Saint-Laurent et de présenter la 8e édition de l’événement. Le comité organisateur accueillera les sympathisants le 23 septembre à compter de 13 h. Une randonnée symbolique est également prévue à 14 h.

«Nous comptons sur le soutien financier de nos partenaires et de la population pour faire de cette activité une grande réussite. Leur générosité permettra à Parkinson Bas-Saint-Laurent de continuer à œuvrer au mieux-être des personnes atteintes et leurs proches en stimulant l’entraide, en bonifiant l’offre de services et la gamme d’activités leur étant destinés», précise M. Pastor.

En plus d’amasser les fonds nécessaires pour l’accomplissement de la mission de Parkinson Bas-Saint-Laurent, le Parcours Parkinson permet d’encourager l’activité physique et de sensibiliser le grand public à la réalité des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson.