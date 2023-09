Le Bloc Québécois suspend ses publications sur Meta

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce que le Bloc Québécois participe à l'initiative lancée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et suspend ses publications Facebook et Instagram sur Meta ce vendredi, montrant ainsi son appui aux médias du Québec ainsi qu’aux professionnels de l’information.

Selon lui, les médias mènent actuellement une lutte courageuse contre le géant Meta qui, plutôt que de les rétribuer pour l’utilisation de leurs contenus, bloque la publication de leurs nouvelles.



«Nous sommes de tout cœur aux côtés des médias du Québec et de leurs journalistes dans cette bataille: ce sont eux qui sont en mesure de garantir au public son droit d’accéder à une information exacte et vérifiée, livrée dans un cadre professionnel. Nos médias exercent un rôle déterminant et essentiel à l’exercice de notre démocratie et ils pourront toujours compter sur le plein soutien du Bloc Québécois dans la poursuite de leur mission», avise le député bloquiste.

Il souligne que le Bloc Québécois ne baissera pas la garde et poursuivra les efforts dans le but de dégager des solutions qui permettront aux médias d’être rémunérés pour leurs contenus de nouvelles afin que les Québécois puissent toujours compter sur une information fiable et diversifiée.

«Des consultations sont en cours dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne et nous espérons la bonne foi des géants du web qui sont invités à transmettre leurs doléances comme leurs propositions. Il faut voir à mettre en place et assurer le respect de règles qui reconnaissent l’apport de nos médias aux publications des géants du web», conclut M. Blanchette-Joncas.