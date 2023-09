Formation sur les principes pour le déplacement sécuritaire de personnes (PDSP) à Rivière-du-Loup

On s'active dans la cuisine du Carrefour d'Initiatives Populaires (CIP) de Rivière-du-Loup en ce jeudi chaud de septembre. On s'affaire autour de la grande table alors que sur le poêle refroidissent de petites galettes sur une plaque de cuisson. «Hey gang, on en fait d'autres?», lance une animatrice. On mitonne de petits et grands plats, non pas par ...