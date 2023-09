Golf : plus de 20 000 $ pour la Fondation du RSSS des Basques 

La Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques était de retour avec son tournoi de golf bénéfice, le vendredi 8 septembre. L’événement, tenu au club de golf de Saint-Mathieu-de-Rioux, a permis d’amasser le montant de 20 464 $.

L’activité était présidée par Pascale Gagnon de l’entreprise Fibres de Verre Rioux. Elle a rassemblé 86 golfeurs et 125 convives lors du souper et de la soirée. Plusieurs donateurs et commanditaires étaient présents, tout comme le député Maxime Blanchette-Joncas.

En journée, les participants ont joué neuf trous en équipe sous un beau soleil. C’est le quatuor Info Dimanche-Bérubé GM qui a d’ailleurs remporté la compétition amicale avec un score de -6. En soirée, les convives ont participé à un souper et un encan au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Animation et musique du groupe Les Vieux Copains étaient au rendez-vous.

«La journée a été un beau succès. Nous n’avons eu que de beaux commentaires!», s’est réjouie la directrice générale de la Fondation du RSSS des Basques, Jessy Ouellet. Elle a remercié les membres du conseil d’administration, la présidente d’honneur, «qui a été très impliquée», ainsi que tous ceux et celles qui ont rendu la journée possible.

Le tournoi de golf fait partie des activités organisées dans le cadre de la campagne de financement 2022-2024 de la Fondation. La somme amassée sera réservée vers l’atteinte de l’objectif de 175 000 $.

Par cette campagne, la Fondation souhaite contribuer au bien-être des citoyens des Basques en soutenant financièrement le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et en contribuant à rehausser la qualité et la diversité des soins de santé et des services sociaux offerts.