Remise d’un don de plus de 4 500 $ à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du KRTB

À la suite du spectacle rock «Reconnaissance et Mémoire» qui a eu lieu le 2 septembre à la P’tite grenouille de Rivière-du-Loup avec Marc Thériault et le groupe Tre13ze, un don de 4 525 $ a été remis à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du KRTB.

L’initiative provient d’Alain Pettigrew qui désirait honorer la mémoire de sa conjointe et remercier à son image les soins qu’elle a reçus à la Maison de soins palliatifs. Le projet de cette soirée tout en musique est né avec l’aide de sa nièce Mélissa C. Pettigrew

Tous les profits amassés lors de la soirée et les nombreux dons de commanditaires et de citoyens ont permis d’accumuler cette somme et de la remettre dans les coffres de la Fondation.

L’organisation remercie M. Pettigrew ainsi que sa nièce pour leur générosité et le temps investi dans ce projet.

«Merci à tous ceux et celle qui ont répondu positivement à la levée de fonds dans le cadre de l’organisation de cette soirée. Sans vous, tout ça n’aurait été possible», a souligné Mélissa C. Pettigrew sur ses réseaux sociaux.