Univers Emploi déménage sur la rue Delage à Rivière-du-Loup

L’organisme Univers Emploi s’est porté acquéreur au cours des dernières semaines du bâtiment de trois étages situé au 37, rue Delage dans le quartier Saint-François à Rivière-du-Loup. Les services seront offerts dans les nouveaux locaux dès le 18 septembre.

Le directeur général d’Univers Emploi, Gino Albert, explique qu’une opportunité d‘affaires s’est présentée afin de déménager les activités de l’organisme du Centre commercial de Rivière-du-Loup vers ce bâtiment patrimonial de la rue Delage.

«Nous procédons par phases. Nous commencerons par intégrer les locaux et ensuite des aménagements esthétiques seront effectués […] Nous voulions avoir pignon sur rue près du Centre d’éducation des adultes et du Collège Notre-Dame», ajoute M. Albert. Les travaux de transformation du bâtiment devraient débuter au printemps 2024 et s’échelonner sur environ deux ans.

Il s’agit d’un secteur stratégique pour l’organisme. Les nouveaux bureaux seront aménagés à aire ouverte, pavant la voie à un changement du modèle de dispensation des services.

«Le contexte de l’emploi a évolué […] Les entreprises affrontent des difficultés de rétention et de recrutement. Les gens en recherche sont plus éloignés du marché du travail, parfois en lien avec des enjeux d’anxiété, de santé mentale ou de stress. Ils ont besoin d’accompagnement sur une plus longue période et de plus d’encadrement», constate le directeur général d’Univers Emploi. Il croit que l’intégration de l’organisme dans ses nouveaux locaux redonnera vie à ce bâtiment patrimonial et redynamisera ce quartier.

Il soutient qu’Univers Emploi doit évoluer en même temps que le marché du travail. L’acquisition de l’immeuble au 37, rue Delage arrive à point afin de répondre aux besoins d’expansion de l’organisme. Son offre de services sera appelée à s’élargir au cours des prochaines années.

Le jeudi 14 septembre, les bureaux seront fermés à la population. Le 15 septembre, les services seront offerts en ligne seulement. Univers Emploi demeurera ouvert pendant les travaux à partir du 18 septembre dans ses nouveaux locaux.

À noter qu’Univers Emploi est né en 2016 de la fusion volontaire de quatre organismes offrant des services en emploi : Bioglobe, le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques, le Club emploi-carrière et le Service externe de main-d’œuvre KRTB. Il compte une trentaine d’employés.