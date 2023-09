Sous les pavés: des citoyens libèrent le sol à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le 9 septembre, l’organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent, le comité d’embellissement de Saint-Mathieu-de-Rioux et des bénévoles ont amorcé la transformation d’un terrain de 275 mètres carrés dans leur municipalité. Le dépavage a eu lieu lors d’une journée festive en compagnie de citoyens engagés dans le cadre du projet Sous les pavés.

En tout, plus de 25 bénévoles ont retiré à la main 275 m carrés d’asphalte inutilisé qui sera remplacé dans un deuxième temps par des végétaux. Ce nouvel aménagement réduira l’effet d'îlot de chaleur et permettra de mieux gérer les eaux de pluie, le tout en fournissant un espace collectif chaleureux. Depuis quelques mois déjà, les citoyens ont été invités à participer à différentes activités, dont des kiosques d’idéation et de bonification, afin de concevoir un lieu à leur image et adapté à leurs besoins.

«Sous les pavés illustre l’importance de l’engagement des citoyens dans la conception d’espaces durables et résilients. Cette transformation témoigne d’une action concrète pour faire face aux défis environnementaux et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Je suis heureux que notre programme Action-Climat Québec puisse soutenir des initiatives comme celle-ci qui œuvrent vers un avenir résilient aux changements climatiques», a signifié Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la phase deux du projet Sous les pavés, qui bénéficie du soutien financier du programme Action-Climat Québec, administré par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce programme s'engage à promouvoir et à accompagner des projets concrets qui jouent un rôle actif dans la réduction des effets des changements climatiques et dans la transition vers une économie durable. En alignant ses objectifs avec ceux du programme, Sous les pavés contribue de manière significative à la résilience des communautés locales en abordant des aspects tels que la déminéralisation urbaine et la gestion responsable des eaux pluviales. La démarche engage activement tant les propriétaires, les organisations et entreprises locales que les citoyens à transformer collectivement des sites asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants.

«Quelle belle nouvelle pour Saint-Mathieu-de-Rioux! Verdir nos communautés réduit les îlots de chaleur et contribue à l’excellente qualité de vie qu’on retrouve dans Rivière-du-Loup - Témiscouata. Je me réjouis que notre gouvernement puisse soutenir cette initiative citoyenne par le biais du programme Action-Climat», a souligné Amélie Dionne, députée Rivière-du-Loup – Témiscouata.