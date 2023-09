Mario Bastille «surpris» par la possible mise en vente de l’église St-Patrice 

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Bas-Saint-Laurent (SPPEBSL-CSQ) et le Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation du Grand Portage (SPGP-CSQ) ont mené une enquête majeure sur le personnel professionnel en éducation. ...