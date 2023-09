Le Bloc Québécois obtient satisfaction à l’issue des négociations

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, saluent la nomination de la juge de la Cour d’appel du Québec, Marie-Josée Hogue, à titre de présidente de l’enquête publique et indépendante sur les ingérences étrangères.

Après plusieurs semaines de travail, une entente est survenue entre les partis concernant le mandat et le choix de la présidence, et le Bloc Québécois se réjouit que l’ensemble de ses exigences aient été respectées.

«Depuis les tout premiers débuts de ce dossier, le Bloc Québécois a travaillé de manière constructive et de bonne foi, tout en maintenant les mêmes demandes auprès du gouvernement Trudeau, à savoir qu’une enquête publique et indépendante, présidée par une personne choisie avec l’assentiment de la Chambre des communes, était requise. Notre leader parlementaire a négocié tout l’été avec le gouvernement et les autres partis d’opposition afin de faire valoir nos positions et ce travail a porté fruit puisque l’ensemble de nos revendications ont été respectées», souligne Yves-François Blanchet.

«Nous sommes d’avis que le choix de Marie-Josée Hogue, une juge québécoise, à la barre de cette enquête publique s’avère excellent. La juge Hogue possède non seulement l’expertise et les qualités recherchées pour ce mandat, mais elle dispose également de l’indépendance que nous souhaitions chez la personne qui sera aux commandes de cette enquête. La table est mise et nous sommes confiants pour la suite dans ce processus essentiel au maintien de la confiance des citoyens dans leurs institutions et à l’intégrité de notre processus démocratique, notamment face aux interventions des puissances étrangères», conclut Maxime Blanchette-Joncas.