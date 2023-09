Place aux jeunes Kamouraska cherche des partenaires

Afin de compléter son équipe de partenaires et d’assurer la stabilité de ses activités pour l’année 2023-2024, Place aux jeunes Kamouraska lance un appel aux entreprises et organismes qui ont un intérêt à œuvrer pour l’accueil des nouveaux arrivants diplômés dans la MRC.

Soutenir Place aux jeunes Kamouraska, c’est un soutien direct à l’activité économique et sociale de notre région.

Des séjours exploratoires sont offerts pour les personnes établies dans la dernière année ou celles qui projettent s’installer au Kamouraska.

Le prochain séjour exploratoire de groupe aura lieu les 29 et 30 septembre. C’est une offre clé en main qui permet d’explorer son potentiel emploi, de découvrir le territoire et de se familiariser avec le milieu de vie. Un séjour est sans frais pour les participants et peut s’organiser toute l’année en formule individuelle plus personnalisée.

Aussi, les candidats qui se déplacent d’une autre région pour passer une entrevue d’embauche au Kamouraska peuvent bénéficier de la Bourse contact. Il s’agit d’un montant pour couvrir une partie des frais de transport.