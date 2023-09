Lancement officiel de la saison de football 2023

Le réseau du sport étudiant de l’Est-du-Québec (RSEQ-EQ) lancera officiellement le début de sa saison de football en division 3 ce week-end. C’est avec 2 programmes doubles que débuteront les activités.

Le cadet et le juvénile de Mont-Joli visitera Gaspé ce samedi 9 septembre 2023 et les mêmes catégories de Rivière-du-Loup seront du côté de Matane le dimanche 10 septembre.

C’est plus de 300 élèves répartis dans 5 établissements scolaires qui participeront au football dans notre région cette saison. Une augmentation par rapport à l’an dernier. Une nouvelle catégorie fait également son entrée; le cadet, et le benjamin devient une ligue de développement. Ces modifications permettront de favoriser le développement des plus jeunes joueurs.

Les représentants sportifs des différents établissements scolaires ont veillé à retravailler la structure afin de favoriser la participation de tous ses membres et de promouvoir ce sport scolaire auprès de nos jeunes athlètes.

C’est avec enthousiasme que le RSEQ Est-du-Québec lancera officiellement sa saison de sports avec un premier coup de sifflet à 11h00 ce samedi 9 septembre chez les Griffons de l’École secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé.

RSEQ-EQ

Le RSEQ-EQ est un organisme à but non-lucratif qui gère et supervise l’ensemble des activités sportives scolaires de l’Est-du-Québec, au niveau primaire, secondaire, collégiale et universitaire et ce dans divers sports et disciplines.