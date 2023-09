Une deuxième cohorte pour le Germoir parcours d’incubation

La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (RTCBQ) annonce le début de la deuxième cohorte du Germoir, ainsi que le lancement de la première capsule d’une série de quatre vidéos qui mettront à l’honneur les participants des deux premières cohortes et plusieurs des partenaires de l’incubateur.

Il est possible de retrouver, sur le site internet, la présentation des six participants qui ont officiellement débuté leur parcours le 1er septembre dernier. La population peut y découvrir la ferme AGAT, les Irisés, Les Luciennes – ferme florale, Productions Front d’bœuf, les Serres du Belvédère et la ferme Vue d’en haut.

La RTCBQ a parcouru le Bas-Saint-Laurent d’est en ouest pour capter des images de la relève qui contribue à colorer nos assiettes, beau temps mauvais temps. Les participants partageront leurs motivations, leurs défis, leur type de production ainsi que des idées de modèle d’affaires innovantes.

Les agriculteurs de la relève, établis au Bas-Saint-Laurent, peuvent soumettre leur candidature pour faire partie de la troisième cohorte de l’incubateur, et ce, avant le 30 septembre. Pour plus d’information, il faut visiter le site web ou participer à la rencontre d’information virtuelle qui aura lieu le 12 septembre en communiquant avec Catherine Bourgault à [email protected] ou au 418-509-2141.

Ce projet est présentement financé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du programme de soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, par les Fonds du Grand Mouvement Desjardins et le Réseau des SADC du Bas-Saint-Laurent.