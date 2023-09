Pavage d’un tronçon du chemin des Raymond à compter du 7 septembre

Des travaux de pavage seront réalisés sur le chemin des Raymond à compter de ce jeudi 7 septembre, des rues Alexandre à Gilles comprenant l’intersection des rues Gilles et des Raymond.

Le chantier devrait nécessiter environ deux journées, selon la météo notamment. Pendant ce temps, la circulation du chemin des Raymond sera détournée via les rues L.-V.-Dumais et Témiscouata. Si le tronçon situé entre les rues Témiscouata et Alexandre demeurera accessible, l’intersection étant ouverte, seule la circulation locale sera possible de L.-V.-Dumais à Gilles, momentanément sans issue. La rue Gilles sera pour sa part fermée à la circulation des rues Prévost à Vézina, avec circulation locale autorisée de part et d’autre de l’entrave.

École La Croisée I et II, CPE et dépanneur

Les usagers de la route et les parents doivent s’attendre à un ralentissement de la circulation dans l’ensemble du quadrilatère. Cependant, le secteur situé à l’Est de l’école La Croisée II - incluant les rues Vézina et Bernier - sera accessible, tout comme la rue Alexandre longeant le CPE la Licorne, permettant d’accéder aisément aux divers établissements.

Les enfants marchant vers l’école pourront le faire comme à l’habitude. Selon l’évolution du chantier, les brigadiers s’assureront de les diriger vers un parcours sécuritaire. Les résidents demeurant directement dans la zone en travaux sont par contre fortement invités à accompagner leurs enfants jusqu’au brigadier à l’intersection, pour assurer leur sécurité aux abords de la machinerie.

Finalement, le dépanneur situé dans l’entrave pourra être atteint à pied, en se stationnant juste à côté sur la rue Richard.

La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance, tant à proximité des chantiers que des secteurs scolaires.