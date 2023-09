Rencontre avec l’autrice Danielle Dufresne

La bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles invite la population à rencontrer l’autrice Danielle Dufresne le 8 septembre 19 h. Pour l’occasion, la conférencière traitera de son dernier roman publié aux Éditions Lys bleu de Paris intitulé «Mademoiselle Sanfaçon, la solution inattendue».

Ce roman est inspiré des 13 années vécues dans les Andes et pour accompagner la présentation du roman, l’autrice présentera ce territoire et ses particularités. L’activité est ouverte à tous et accessible gratuitement, sans inscription.