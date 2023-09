Opération capitation et recrutement des bénévoles

Les mois d’octobre et de novembre sont le moment où le conseil de fabrique de la paroisse de Rivière-du-Loup pour solliciter la population et les chrétiens afin d’obtenir la capitation et du temps bénévole pour poursuivre les services de pastorale dans la Ville de Rivière-du-Loup.

Les marguilliers auront, au cours des prochains mois, à prendre de grandes décisions pour maintenir les ressources humaines en place et se départir de trois de ses quatre immeubles, et ce, malgré qu’ils aient effectué depuis 2018 la vente de deux terrains, la cession de deux presbytères et de quatre terrains.

Une assemblée d’information et de consultation des paroissiens aura lieu le dimanche 22 octobre à 13 h 30 à l’église de Saint-Patrice. Le conseil de fabrique présentera l’état de la situation financière des neuf dernières années et les deux options pour aller en appel de projets afin de vendre trois des quatre édifices.

Dans le cadre de cette opération, des enveloppes ont été acheminées à domicile par Poste Canada. Il est possible d’utiliser ces enveloppes pour le retour des dons ou pour s’inscrire à titre de bénévole pour maintenir les activités de la fabrique.