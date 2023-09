Le Cercle des Fermières Trois-Pistoles fête son 100e anniversaire

Le 15 octobre prochain, le Cercle des fermières de Trois-Pistoles soulignera son 100e anniversaire au Centre culturel de Trois-Pistoles. Afin de célébrer ses 100 ans d’existence, plusieurs dignitaires seront réunis cette journée-là pour rendre hommage à cette organisation qui permet aux femmes d’apprendre les métiers d’art textile et l’artisanat mais plus que tout, leur permettre de se rencontrer et d’échanger entre elles.

Les célébrations auront lieu entre 13 h et 17 h, au Centre culturel de Trois-Pistoles, situé au 145, rue de l’Aréna. Les Fermières profiteront de l’occasion pour présenter leurs créations au grand public en plus d’exposer différentes pièces confectionnées par leurs aïeules. Bien sûr, il sera aussi possible de se procurer des items faits à la main par celles-ci.

Pour souligner cet anniversaire, le Cercle des fermières de Trois-Pistoles a aussi décidé d’organiser un concours. Lors de l’événement, il y aura un tirage et vous pourriez gagner des œuvres faites par les Fermières. Les billets sont déjà en vente auprès des membres, par courriel cfqtroispi[email protected] et aussi sur place, lors de l’exposition.

La mission de ce mouvement est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

En 2023, elles sont une quarantaine de membres à s’impliquer dans le Cercle des fermières de Trois-Pistoles. Il est un lieu de rencontre et d’échange qui permet aux femmes d’apprendre les métiers du tissage, du tricot, de la couture, la broderie, la courte-pointe, etc.

Leur local de pratique est situé dans la salle Vézina, au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Le Cercle des fermières de Trois-Pistoles met à la disposition de ses membres plusieurs métiers à tisser, des machines à coudre et surjeteuse.

Pour obtenir plus d’informations sur les activités de l’organisation, ou encore pour joindre leur rang, il est possible de suivre leur page Facebook : Cercle de fermières Trois-Pistoles. Il est possible de les contacter par courriel au [email protected]