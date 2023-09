Pratiques RH à Rivière-du-Loup

La tournée Pratiques RH qui vise à outiller les entreprises québécoises face aux enjeux liés aux ressources humaines dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre s’arrêtera à Rivière-du-Loup le 12 septembre. S’arrêtant dans 10 régions du Québec, la tournée fera un arrêt selon une formule de type matinée conférence.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) ont réuni un groupe d’experts qui partageront des conseils et des solutions novatrices auprès de dirigeants d’entreprises de toutes tailles et/ou à leurs responsables des ressources humaines. Lors de chaque visite, ces spécialistes présenteront une demi-journée d’ateliers-conférences (de 7 h 30 à 12 h) s’articulant autour de quatre principaux axes : la diversité et l’inclusion au travail, le développement des compétences, le développement organisationnel ainsi que l’attraction et la rétention.

La Fondation pour l'alphabétisation, Complexe X, Vision Inclusion et CÉGEP – formation aux entreprises (une initiative de la Fédération des cégeps), seront au nombre des experts qui participeront à la demi-journée de formation et aux ateliers prévus durant la tournée. La tournée Pratiques RH de la FCCQ, présentée par la Fondation pour l’alphabétisation, s’est notamment arrêtée dans les villes de Lévis, Châteauguay, Joliette, Richmond, Saguenay, Victoriaville, Montréal, Saint- Sauveur et Bonaventure.

«Les entreprises québécoises font présentement face à plusieurs défis liés aux ressources humaines : pénurie de main-d’œuvre, rétention du personnel ou même l’attraction des talents. Ces enjeux sont un important frein pour leurs opérations quotidiennes et menacent leur potentiel de croissance. Il est donc essentiel pour nous de les soutenir en offrant un accompagnement adapté à leurs besoins. Cette première tournée est donc une belle occasion pour apprendre et échanger sur les meilleures pratiques en ressources humaines dans ce contexte de rareté de main-d’œuvre», souligne Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«Le sujet pertinent et actuel proposé par cette tournée répondra sans aucun doute aux besoins de nos membres pour qui les défis liés aux ressouces humaines représentent un enjeu de taille! Nous sommes convaincus que cet événement unique saura proposer des stratégies appropriées qui engendreront des actions concrètes. Le volet des ressources humaines étant un dossier prioritaire pour notre Chambre, nous invitons tous nos membres ainsi que les entreprises de la région à se joindre à nous lors de cette matinée fort prometteuse. Qui plus est, les ateliers de la FCCQ sont toujours d’une très grande qualité tout comme les conférenciers qui les composent», ajoute Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la CCMRCRDL.

Pour vous inscrire ou en savoir plus sur la tournée, consultez le site : https://tournee-pratiquesrh.fccq.ca/

À PROPOS DE PRATIQUES RH

Lancée en octobre 2020, Pratiques RH, est une plateforme qui rassemble un large éventail de solutions en matière de ressources humaines. Elle a pour objectif principal de soutenir les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise et les professionnels dans cette tâche cruciale qu’est la gestion des ressources humaines.