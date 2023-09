Doctorat en médecine à Rimouski: arrivée d’une deuxième cohorte d’étudiants

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Faculté de médecine de l’Université Laval et l’Université du Québec à Rimouski sont fiers de souligner l’arrivée d’une deuxième cohorte de 21 étudiantes et étudiants au programme de doctorat en médecine à Rimouski. Ils se joignent à la première cohorte de 18 étudiantes et étudiants en formation depuis un an déjà dans le tout nouveau pavillon d’enseignement de la médecine adjacent à l’Hôpital régional de Rimouski.

Ces 21 futurs médecins ont eu l’occasion de découvrir leur nouveau milieu d’études et de vie la semaine dernière. Ils sont à Québec cette semaine afin de participer à des activités d’intégration avec leurs collègues de l’Université Laval. À leur retour à Rimouski, ils entameront leur formation qui s’échelonnera sur trois ans, et ce, dans des installations à la fine pointe de la technologie.

Le pavillon d’enseignement de la médecine de Rimouski, qui a été construit au coût de 27M$ grâce au soutien financier du ministère de la Santé des Services sociaux, permet à des étudiantes et étudiants au doctorat en médecine de l’Université Laval de réaliser leur préexternat dans la région et de poursuivre également leur formation ici, tout en profitant d’une excellente exposition clinique et d’une intégration à la communauté universitaire de l’UQAR. Ce projet novateur vise à donner envie aux médecins formés dans la région de pratiquer et de vivre dans l’Est-du-Québec, cela afin de répondre aux besoins médicaux de la population.

À PROPOS D’AVENTURE MÉDECINE

La réalisation de ce projet collaboratif et innovant repose sur la force du partenariat et la complémentarité entre l’Université Laval et sa Faculté de médecine, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le CISSS de Chaudière-Appalaches et l’Université du Québec à Rimouski. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l’Enseignement supérieur. Rappelons que ce projet de former des étudiantes et des étudiants au doctorat en médecine à Rimouski et à Lévis vise à valoriser et à promouvoir la pratique médicale en région et en milieu rural. L’Aventure médecine a pour finalité de favoriser le recrutement et la rétention de médecins dans les régions de l’Est-du-Québec. Pour obtenir plus d’information au sujet de ce projet, visitez www.fmed.ulaval.ca/etudes/doctorat-en-medecine.