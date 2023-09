L'École de musique du Témiscouata fête ses 25 ans au Centre Récréatif PGR

L'École de Musique du Témiscouata (EMT) convie la population à une journée complète de musique, de danse et de festivités au Centre Récréatif PGR le 1er octobre afin de fêter ses 25 ans en grand.

La journée commencera en beauté avec le brunch musical qui sera suivi d’une prestation du Cercle de Percussion animé par Nokomi Ouellet de Soins Rythmiques Musicothérapie. Les spectateurs pourront ensuite se laisser emporter par les rythmes de l'Afrique lors d’un atelier de musique africaine donné par Papa Noël Sow.

Les amateurs de musique trouveront aussi leur bonheur dans une conférence de Marc-André Chassé de Musimac. Il présentera les guitares et les basses: construction, composantes, marques, essences de bois, etc. avec 10 à 15 guitares en démonstration, et il offrira une introduction aux bases de l'entretien et de l'ajustement.

Finalement, la journée se terminera par une soirée dansante mettant à l'honneur la musique folklorique du Québec. Les participants sont invités à danser au rythme du quadrille, de la contredanse, du cotillon et du set carré, animé par Hélène Fournier (call), Liette Remon (violon) et Paul Marchand (guitare).

Toutes les activités sont gratuites, à l'exception du brunch musical, et sont ouvertes à tous. Pour se procurer les billets pour le brunch, il faut se rendre sur le site Web de l’École de musique du Témiscouata.

Cette activité est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel de Témiscouata-sur-le-Lac et du ministère de la Culture et des Communications. L'EMT souhaite remercier chaleureusement ses nombreux partenaires, ses donateurs et la communauté du Témiscouata pour leur soutien continu au cours de ces 25 années d'engagement musical.

Pour plus d'informations, il faut visiter le site web de l’EMT ou contacter l’école au 418 854-2116 poste 217.