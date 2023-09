L’embarcation de relève nommée Archipel

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce que l’embarcation de relève destinée aux traverses de L’Isle-aux- Grues et de l’Ile-Verte, le Sauvagîles, se nomme désormais Archipel.

Afin de trouver un nom qui allait bien représenter les deux traverses, la STQ a déterminé selon sa Politique sur la désignation toponymique des navires et des édifices que l’embarcation aurait un nom devant référer aux lieux et non à une personne.

À la suite d’une consultation interne, 23 noms ont été proposés au comité de sélection et le nom Archipel a été retenu.

L’ajout de l’embarcation de relève Archipel à la flotte de la STQ permet d’avoir un plan de relève maritime pour les deux traverses comme c’est le cas dans d’autres traverses du réseau de la STQ.