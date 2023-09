Quinzième concert des familles de la Fondation André-Côté

C’est le 7 septembre prochain que se tiendra l’envolée d’une vingtaine de papillons à 13h30, à la Chapelle de Saint-Denis-de La Bouteillerie. Un moment touchant à la mémoire des défunts qui seront honorés au Concert des familles 2023.

Les détails du concert tenu le 21 octobre, à 19 h, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière seront également donnés. Cet événement qui rassemble plusieurs familles, donne le coup d’envoi à la vente des billets en ligne et dans les différents points de vente.

L’ensemble vocal

Pour cette 15e édition, le Groupe vocal Mouv’Anse de La Pocatière, qui regroupe plus d’une cinquantaine de choristes et dirigé par Monsieur Marc-André Caron, interprétera plus de 20 chansons pour les familles, une pour chaque personne honorée. Ces familles sont en provenance des municipalités du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.

Présidence d’honneur

Cette année, le concert des familles est représenté par une personne bien connue pour son implication dans la communauté. En effet, Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud contribuera sans aucun doute au succès de cette activité en assurant la présidence d’honneur.

«La Fondation André Côté est un exemple éloquent de ce que l’engagement et la bienveillance peuvent accomplir. Elle incarne les valeurs d’entraide, de partage et de solidarité, et inspire chacun de nous à faire sa part pour le mieux-être collectif. L’apport de cette fondation est inestimable pour la communauté. Il est important de la soutenir et de la valoriser. De plus, je tiens à souligner tout le travail de l’équipe compétente et dévouée de la Fondation. Le caractère confidentiel et profondément humain qu’a à traiter ce comité me touche grandement et je suis très heureux d’y contribuer de manière significative cette année», mentionne Mathieu Rivest.

Fidèle à la tradition, le prix hommage André-Côté sera également remis lors du concert du 21 octobre prochain à une personne dévouée auprès de la Fondation. Les billets seront en vente dès le 7 septembre à différents points de vente sur le territoire du Kamouraska, à Saint-Roch-des-Aulnaies, à Saint-Jean-Port-Joli et en ligne sur le site web de la Fondation André-Côté. Pour ceux qui n’ont pas accès au site de la Fondation, vous pouvez composer le 418 714-6698.