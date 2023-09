Journées du patrimoine religieux dans Les Basques

Le 10 septembre, dans le cadre de la sixième année des Journées du Patrimoine religieux, les églises de Saint-Clément et de Sainte-Françoise ouvrent leurs portes au public pour des visites et des animations en tous genres. Les activités sont gratuites et accessibles à tous.

De 11 h à 14 h, les intéressés pourront assister à des expositions et des interprétations de vêtements et de décorations liturgiques à l’église de Saint-Clément. Il sera aussi possible d’effectuer une visite guidée de l’intérieur du bâtiment religieux construit il y a 125 ans et de l’extérieur en triporteur. Il sera aussi possible d’écouter des balados historiques sur l’église, le presbytère et le bureau de poste. De 12 h à 13 h est prévu un diner au presbytère.



À l’église de Saint-Françoise se déroulera de 13 h 30 à 14 h 30 une activité animée «Mieux comprendre et démystifier les gestes liturgiques». Elle sera suivie d’une visite de la bâtisse vieille de 150 ans de 14 h 30 à 15 h 30.

La MRC des Basques invite les visiteurs à partager leurs coups de cœur avec les mentions #journeesdupatrimoinereligieux, #jdpr et #WowLesBasques sur Facebook, YouTube et Instagram.

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, un organisme qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois.



Pour connaître les adresses des églises participantes ou pour connaître la programmation complète il faut se rendre au: journeesdupatrimoinereligieux.ca