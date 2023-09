Québec annonce la mise en réserve du secteur du Lac-de-l’Est

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en réserve d’un territoire naturel d’une valeur inestimable, soit le secteur du Lac-de-l’Est dans le Bas-Saint-Laurent. Ce faisant, il ajoute 64,4 km2 au réseau d’aires protégées québécois. C’est ce qu’ont annoncé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, et le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

La mise en réserve du secteur du Lac-de-l’Est découle des travaux de concertation réalisés depuis plusieurs années avec les communautés locales et régionales ainsi qu’avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Cette mise en réserve s’ajoute aux trois territoires du Bas-Saint-Laurent qui deviennent officiellement des aires protégées, soit Duchénier, Rivière-Causapscal et Rivière- Cascapédia. Cette annonce s’inscrit dans l’engagement du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dont fait partie l’annonce du Plan Nature 2030.

Doté d’un budget historique de 650 millions de dollars sur sept ans, ce plan est la réponse officielle du Québec en vue d’atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

«Je suis ravie que le gouvernement du Québec confirme la mise en réserve du Lac-de-l’Est, qui complète ainsi la protection des sept merveilles du Bas-Saint-Laurent. En plus d’être un lieu de villégiature et de récréotourisme réputé, ce lac est au centre d’un secteur forestier d’importance, qui contribue à la vitalité économique, sociale et environnementale du Bas-Saint-Laurent. Je remercie les parties prenantes qui ont pris part aux travaux de concertation ayant mené à cette annonce. C’est une fierté de constater que les gens de chez nous sont engagés à protéger la nature et que notre région contribue à l’atteinte des objectifs du Québec en matière de biodiversité», a souligné la ministre Maïté Blanchette Vézina.

«Le Lac-de-l’Est est une véritable richesse naturelle pour la MRC de Kamouraska. C’est un important levier de développement économique pour les municipalités et les entreprises d’ici. Je suis certain que la mise en réserve de ce secteur par le gouvernement du Québec aura pour effet de multiplier les impacts positifs de ce lac, qui est déjà très précieux pour les Kamouraskois et Kamouraskoises», a commenté le député Mathieu Rivest.

En date du 31 mars 2023, le réseau d’aires protégées au Québec couvrait 17,29 % du milieu continental (terrestre et eau douce), en tenant compte des différentes annonces d'intention, notamment l’engagement gouvernemental de protéger l’entièreté de l’île d’Anticosti. Cette

superficie correspond à deux fois le territoire de la Grèce. Pour le Bas-Saint-Laurent plus spécifiquement, les quatre territoires récemment mis en réserve totalisent 597,7 km2.