Septembre, mois du champignon au Kamouraska

Depuis quelques années déjà, le Mois du champignon prend de l’ampleur au Kamouraska. Le mois de septembre est ainsi marqué par une programmation variée sous le thème de la mycologie, le Passeport mycologique, ainsi que la 8e présentation du Festival des champignons forestiers, du 15 au 17 septembre.

Fort de son prix Excellence en tourisme à l’automne 2022, le Festival des champignons forestiers offre des activités pour les mycotouristes et la population du Kamouraska tout au long de la fin de semaine. C’est au Camp musical de St-Alexandre que se déroulent les activités, les conférences, les dégustations et le Marché aux champignons Desjardins.

Ce dernier accueille près d’une vingtaine de kiosques de vente de produits mycologiques ainsi que des artistes et artisans du domaine. Les papilles gustatives des visiteurs sont aussi comblées puisque quatre festins mycologiques sont au programme chez Côté Est à Kamouraska, qui prépare un repas 5 services durant lequel les champignons et les produits forestiers non-ligneux sont à l’honneur. Les réservations se font en ligne sur le site de Côté Est.

Les activités découvertes organisées par la Pourvoirie des Trois Lacs sont aussi de retour et la journée du samedi 16 septembre s’annonce haute en couleurs avec des activités mycologiques pour les enfants présentées par Générations Autonomes dans la Zone famille, de l’initiation à la cueillette par La Vie est Mush, des ateliers sur la culture des champignons par l’Académycète ainsi que plusieurs conférences gratuites autour du thème de la mycologie. La programmation complète se trouve au www.mycokamouraska.com.

«Le coup d’envoi du Festival sera donné le vendredi 15 septembre lors d’un 5 à 7 au Camp musical de St-Alexandre. À chaque année l’événement est un vif succès. J’invite la population à y participer en grand nombre toute la fin de semaine»lance le préfet Sylvain Roy.

UN SAMEDI SOIR GOURMAND ET FESTIF

Dans le cadre de son banquet du samedi soir 18h, le festival est très heureux d'accueillir Le Pied Bleu, réputé restaurant de Québec, qui invite les festivaliers à une cabane aux champignons. Dans l’esprit d’une cabane à sucre, il y aura plusieurs plats à partager sur de grandes tablées communales avec un menu mettant en valeur les champignons! Il est possible de réserver d’avance et sur place. Réservation au mycokamouraska.com et sur le site du Pied Bleu. En soirée, l'Orchestre continental sera sur place avec leur fanfare aux accents de polka, valse et musique klezmer.

PASSEPORT MYCOLOGIQUE

Les amoureux des champignons qu’ils soient débutants ou érudits, peuvent trouver leur compte à l’intérieur de la programmation du Mois du champignon. Les partenaires sont également nombreux à offrir différents produits ou expériences mycologiques, ce qui permet aux visiteurs de participer à un concours, avec leur passeport mycologique. Ainsi, suite à leurs achats, par tranche de 10 $, les mycotouristes pourront faire estampiller leur passeport et courir la chance de gagner des prix dont la thématique tourne autour…du champignon!

La liste des restaurants, des boutiques et des autres promoteurs mycotouristiques participant se trouve à-même le Passeport mycologique et sur le site www.mycokamouraska.com.