Le député Blanchette-Joncas souligne une autre victoire pour les services en région

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se réjouit que sa persévérance a porté fruit : la boîte de dépôt de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de Rimouski a finalement été réinstallée. Depuis son retrait en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le député bloquiste a multiplié les interventions auprès du gouvernement fédéral afin d’exiger le rétablissement de ce service.



«Mission accomplie! La boîte de dépôt de l'Agence du revenu du Canada est enfin de retour. Ça fait près de deux ans que j’insiste sur l’importance de ramener ce service simple et gratuit. Avec la fin de la pandémie, on pouvait à nouveau voyager aux quatre coins du monde mais on ne pouvait toujours pas déposer ses papiers fiscaux en personne… Ça faisait dur. Ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec l’informatique et les déclarations en ligne, et cette boîte de dépôt est particulièrement utile pour les personnes vulnérables ou âgées. Ça aura pris 40 longs mois pour que la ministre du Revenu national comprenne que faire des économies de bouts de chandelle sur le dos de nos gens, c'est intolérable», s’est exclamé Maxime Blanchette-Joncas.



«La Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette tient à souligner le travail du député Blanchette-Joncas dans ce dossier. Il est important que les entrepreneurs de Rimouski-Neigette puissent utiliser la méthode de communication de leur choix pour transmettre leurs déclarations au gouvernement du Canada. En ajoutant cette boîte de dépôt, on s'assure de répondre à leur demande», a fait valoir le directeur général de la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand.



La boîte de dépôt, relocalisée au 217, avenue Léonidas Sud, porte 8, à Rimouski, permet aux citoyens et aux entreprises de soumettre leurs formulaires fiscaux papier à l’ARC, sans frais. En date du 31 août 2023, elle peut à nouveau être utilisée pour interagir avec l’organisme fédéral.



Le coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, a indiqué que « le député a fait un bon travail dans ce dossier. Bien qu’elle puisse sembler anectodique, la non-remise en service de cette boîte représentait un service de plus à être retiré à nos concitoyens par le gouvernement fédéral. C'était injustifié et tout à fait injustifiable pour nous tous. Le retour à la normale était plus que nécessaire.»



«C'est une autre bonne nouvelle pour le Bas-Saint-Laurent. Après la réouverture de la zone libre-service de Services Canada à Rimouski, la sauvegarde du bureau mobile de Services Canada à Pohénégamook et l’inauguration d’un premier bureau des passeports dans l’Est-du-Québec, le rétablissement des boîtes de dépôts de l’ARC marque un gain de plus pour nos concitoyens. Je serai toujours au front pour que les Bas-Laurentiens aient accès aux services fédéraux chez eux. C’est non-négociable : Ottawa doit s'adapter aux régions et non l'inverse» a conclu le député bloquiste.