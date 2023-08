Chantier Medway: délai supplémentaire pour la fin des travaux de pieutage

Confrontée à un manque d'espace sur le chantier du futur Complexe Santé Rivière-du-Loup, l'entreprise Medway a confirmé qu'un des deux mâts de battage (pieuteuse) a dû être retiré, occasionnant du même coup un délai supplémentaire pour la fin des travaux de pieutage qui s'étireront maintenant jusqu'à la fin septembre.

«Nous sommes tout à fait conscients que les opérations de pieutage peuvent occasionner des désagréments pour les résidents du secteur. Nous souhaitons donc les finaliser le plus tôt possible, et ainsi, en minimiser les impacts», écrit l'entreprise aux résidents du secteur de la rue St-Louis à Rivière-du-Loup.

L'entreprise basée à Lévis rappelle qu'elle a mis à la disposition de la population une salle de répit aux citoyens touchés par les travaux permettant de prendre une pause du bruit qu’occasionnent les travaux, en plus d’offrir des espaces adaptés. Cette salle est disponible depuis le 5 juillet dernier.

Medway souligne qu'une page sera prochainement accessible à partir de son site internet afin d’informer l’ensemble des citoyens des développements du chantier.