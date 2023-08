Le spectacle de l’Acadie des terres et forêts en fête sauvé de justesse

Le spectacle «Le Témiscouata» de l’Acadie des terres et forêts en fête renaitra de ses cendres cet automne lors de quatre représentations du 6 au 8 octobre, au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. La Ville s’est portée au secours de cet événement qui a dû être annulé à Témiscouata-sur-le-Lac cet été, faute de financement.

Cette opération de sauvetage in extremis a été réalisée grâce à l’implication de la population ainsi que des acteurs politiques, culturels, économiques. «C’est plus une levée de fonds pour l’an prochain […] Pour moi, c’était fini. Les politiciens ont insisté, assez pour qu’on puisse faire quelque chose», explique le producteur de ce spectacle, Étienne Deschênes.

Les artistes ont tous accepté de participer à cette initiative pour quatre représentations en octobre. Elles auront lieu le vendredi 6 octobre à 19 h, le samedi 7 octobre à 19 h et le dimanche 8 octobre à 14 h et à 19 h. La salle du Centre culturel Georges-Deschênes compte 325 sièges et elle est prêtée gratuitement par la Ville de Dégelis.

Le maire de la Ville de Dégelis, Gustave Pelletier, assure que l’événement n’a pas été rapatrié au détriment d’une autre Ville. «Au départ, je ne voulais pas enlever ça à Témiscouata-sur-le-Lac, parce qu’on travaille tous ensemble. Le culturel, c’est important. J’ai hâte de voir la réceptivité des gens […] On a l’avantage d’être proche du Nouveau-Brunswick et ça peut amener une certaine clientèle», indique-t-il.

Ce sauvetage permettra aussi à l’Acadie des terres et des forêts en fête de célébrer son 20e anniversaire cet automne. Dix-huit artistes seront sur la scène lors de ces quatre représentations prévues à Dégelis. Hybride entre une comédie musicale, un bye-bye, une pièce de théâtre d’été et une fresque historique, le spectacle «Le Témiscouata» fait un clin d’œil à l’actualité de la dernière année en humour et en chanson.

L’artiste Dominik Deschamps de Témiscouata-sur-le-Lac en est à sa neuvième année d’implication avec l’Acadie des terres et forêts en fête. Il se dit fier de pouvoir participer aux représentations prévues en octobre. Déjà l’effervescence se fait sentir. De nombreux curieux l’ont déjà contacté pour avoir davantage d’information et se procurer des billets.

«Je trouve que c’est une belle carte de visite pour dire qu’on croit en ce projet et pour notre relève artistique régionale. C’est une formation pour les jeunes et on a pas besoin de s’exiler à Montréal pour pratiquer notre passion», souligne Dominik Deschamps.

Rappelons qu’en avril dernier, le producteur Étienne Deschênes avait confirmé l’annulation du spectacle estival «Le Témiscouata» qui devait être présenté cet été au Beaulieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac. Cette décision qui avait été prise «à contre cœur», en raison d’une diminution de plus de 50 % du financement accordé à l’événement. Le spectacle avait permis de générer des profits d’environ 12 000 $. La contribution de plusieurs bailleurs de fonds n’étant plus au rendez-vous, l’organisation s’est retrouvée avec un manque à gagner d’environ 100 000 $, alors que 13 des 15 spectacles avaient affiché complet en 2022.

«C’est un concours de circonstances qui a fait que tout le monde a coupé en même temps. Je pense que s’il y avait eu une meilleure communication, ça aurait pu se faire», constate Étienne Deschênes.

Toute l’équipe de l’Acadie des terres et forêts en fête a dû faire plusieurs compromis pour mettre sur pied ce spectacle en 2023. Le budget de promotion, l’équipement technique et les cachets des artistes ont tous été réduits.

«Il y a un proverbe qui dit ‘’ça prend un village pour élever un enfant’’. Dans notre cas, ça aura pris toute une région pour sauver un spectacle», ajoute Maxime Blanchette-Joncas.

Les billets pour le spectacle «Le Témiscouata» de l’Acadie des terres et forêts en fête sont disponibles sur le site web Lepointdevente.com.