Le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup a trouvé tous ses titulaires de classes

La rentrée scolaire 2023-2024 se déroulera sous le signe de la normalité pour le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Tous les titulaires des classes préscolaires et primaires sont légalement qualifiés et le personnel nécessaire a été recruté à temps, confirme le directeur général Antoine Déry.

Près de 7 000 élèves feront leur entrée au cours des prochains jours dans une trentaine d’établissements scolaires. Sur un total de 560 enseignants, moins de 2 % n’ont pas leur brevet d’enseignement, mais ils sont tout de même qualifiés dans leur domaine, par exemple dans les spécialités en anglais ou en musique. Il ne reste que trois postes d’enseignantes ou enseignants à combler d’ici la rentrée scolaire.

«Juste avant la pandémie, nous avons changé nos méthodes de recrutement. Nous sommes en démarchage à longueur d’année, ce sont des efforts quotidiens. C’est une stratégie qui est payante, 24 mois plus tard», explique M. Déry.

Le CSS doit toutefois composer avec un enjeu de recrutement pour les remplacements en cours d’année. De plus, encore une douzaine de personnes doivent être recrutées afin de pouvoir des postes à temps partiel dans les services de garde scolaire, un secteur d’emploi plus vulnérable au CSS, selon Antoine Déry.

En ce qui concerne les professionnels en psychoéducation, le portrait est meilleur que l’an dernier. Le CSS est toutefois toujours à la recherche de deux orthophonistes. Il ne reste qu’un poste de technicienne en éducation spécialisée à combler.

Dans certaines écoles, comme Saint-François-Xavier et Joly à Rivière-du-Loup, ainsi que Lanouette à Saint-Antonin, le manque d’espace se fait toujours sentir. Les classes modulaires sont toujours installées en attendant la construction de la nouvelle école dans le quartier du parc Cartier. L’ouverture de ce nouvel établissement scolaire est prévue en 2025. Le directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup estime que les écoles touchées par le manque d’espace retourneront à une moyenne de 70 % d’occupation de leurs locaux. «Présentement, il n’y a plus de place pour les bureaux des professionnels. Ça nous permettra de faire des aménagements pour améliorer les services aux élèves», ajoute Antoine Déry.

De plus, pour les parents aux prises avec des préoccupations financières, le programme d’aide aux familles du CSS a été doublé cette année. Il se chiffre maintenant à 80 000 $ pour l’aide alimentaire et à 25 000 $ pour les frais et le matériel scolaires. «Ils peuvent communiquer de façon confidentielle avec la direction de l’école. Nous avons des outils pour soutenir les familles que ce soit pour de l’aide alimentaire ou pour faire l’achat d’effets scolaires. Nous sommes capables d’aider les parents dans certaines situations», complète le directeur général du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup.