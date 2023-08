Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs est prêt pour la rentrée

Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs est en bonne posture à quelques jours de la rentrée scolaire, qui se déroulera le 30 aout. Il ne reste qu’un seul poste d’enseignant titulaire à combler et le portrait des ressources humaines est «bien meilleur que l’an dernier», selon la directrice générale Nancy Couture.

Des entrevues de sélection auront lieu cette semaine afin de combler les derniers postes vacants. En ce qui concerne les services de garde, encore quatre postes à temps partiel sont libres. Mme Couture assure qu’aucun bris de service ne surviendra en lien avec ces postes à découvert. Selon elle, la situation évolue rapidement.

«Nous allons poursuivre nos efforts de recrutement au cours des prochains mois. On anticipe des congés de maternités et nos listes de remplacement sont plutôt épurées», ajoute la directrice générale du CSS du Fleuve-et-des-Lacs.

Plus de 3 300 élèves prendront place sur les bancs d’école cette année. Une quinzaine d’enseignants qualifiés nouvellement installés dans la région se sont ajoutés aux effectifs du Centre de services scolaire. Cette année, on compte 9 enseignants non légalement qualifiés, comparativement à plus de 40 l’an dernier. Le CSS du Fleuve-et-des-Lacs compte 415 enseignants à temps plein et à temps partiel.

Deux postes d’éducatrices spécialisées et quatre postes d’employées de soutien (secrétariat et conciergerie) sont toujours à combler. «Le secteur privé est de plus en plus compétitif, donc c’est difficile d’être attractif parce que les conditions de travail sont déterminées par une convention collective», ajoute la directrice générale Nancy Couture.

Des services éducatifs seront offerts dans toutes les écoles. Biencourt était à risque en raison d’un manque d’élèves, mais un projet particulier de sport a permis à l’école d’en recruter suffisamment pour demeurer ouverte.

L’école de Saint-Athanase est présentement sous la loupe du Centre de services scolaire en raison de la précarité du nombre d’élèves. Au moins six élèves par groupe sont nécessaires pour que des services éducatifs soient offerts.

La Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs vient en aide de façon confidentielle aux parents pour la rentrée scolaire. Elle peut fournir des repas, des vêtements, ou encore défrayer le cout d’activités parascolaires pour les familles qui en font la demande.