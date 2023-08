La députée Amélie Dionne bonifie son soutien financier aux Maisons des Familles

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata s'associe avec les cinq Maisons des familles de la circonscription afin d’apporter un soutien supplémentaire aux familles dans le besoin. La rentrée scolaire est souvent signe de casse-tête financier pour plusieurs ménages et le contexte économique actuel n’aide en rien à équilibrer le budget.

La députée annonce une aide supplémentaire de 5 000 $ aux Maisons des familles afin qu’elles puissent répondre à la hausse des demandes de l’automne. Un montant de 1000 $ sera remis à chacune des cinq Maisons des Familles présentes sur le territoire de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Pour les organismes, cette aide permettra de fournir plus de dépannage vestimentaire et de fournitures scolaires en vue de la rentrée scolaire et de venir en aide à des familles qui vivent une situation financière précaire due à l’inflation.

Face à l'augmentation du coût de la vie et à l'impact de cette augmentation sur les budgets familiaux, cette collaboration prend tout son sens. Les Maisons des Familles sont des piliers essentiels à nos communautés, offrant un soutien précieux aux familles dans le besoin.

«Je suis très consciente de la situation économique actuelle et de tout ce que ça implique lorsque les enfants entrent à l’école. Je remercie du fond du cœur nos cinq Maisons des familles pour le soutien essentiel qu’elles apportent mais également aux nombreux organismes d’entraide de notre territoire qui jouent un rôle crucial auprès de nos populations les plus vulnérables», souligne la député Amélie Dionne.