Octroi des contrats pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout vers Place Carrier

Le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup a tenu lundi matin une séance extraordinaire afin d’octroyer les contrats aux entrepreneurs qui avaient présenté la plus basse soumission conforme pour la réalisation des travaux tant attendus de prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans le secteur Place Carrier, aussi appelé La Sucrerie.

Après avoir dû annuler deux résolutions en ce sens lors de la dernière séance régulière puisque les contrats avaient été octroyés sans avoir reçu la confirmation de subvention, le conseil municipal a réitéré sa volonté d’aller de l’avant dans le projet, cette fois en toute conformité. La lettre officielle de la ministre confirmant l’aide financière a été reçue par le maire dans les derniers jours.

Le chantier va donc débuter comme prévu en 2024. Toutefois, des travaux préparatoires pourraient avoir lieu dès cet automne sous l’autoroute 85 et au Nord de celle-ci sur un terrain privé où une servitude permettra éventuellement le passage des infrastructures. Une rencontre de démarrage aura lieu dans les prochains jours avec l’entrepreneur pour planifier les prochaines étapes.

Rappelons que le chantier, évalué à près de 8,3 M$, reçoit une aide financière de près de 2,6 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec via le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 1 - Infrastructures d’eau, lequel vise à soutenir les municipalités dans la réalisation des études et des plans et devis ainsi que dans la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, notamment dans le cadre de la mise aux normes des infrastructures.