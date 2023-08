Début du chantier à l’aéroport de Rivière-du-Loup

Le 5 septembre prochain sera donné le coup d’envoi d’un important chantier pour la Ville de Rivière-du-Loup. Cette nouvelle phase des travaux de modernisation de l’aéroport permettra la réfection de la piste et du tarmac, ce qui nécessitera la fermeture de l’aéroport pour une période de huit semaines.

«Ce sont des travaux nécessaires, attendus depuis longtemps, explique Carl Thériault, conseiller municipal du district de la Pointe et président de la Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup. C’est un véritable renouveau pour notre aéroport, on a d’ailleurs une belle collaboration de la part des utilisateurs. On poursuit les efforts pour faire de notre aéroport une infrastructure de qualité, qui répond aux besoins actuels et qui rencontre les normes de l’industrie.»

D’ici la fin de la semaine, tous les utilisateurs et propriétaires d’appareils auront été rencontrés pour leur expliquer l’échéancier des travaux. L’ensemble des installations seront inaccessibles pendant la durée des travaux, incluant les hangars donnant sur le tarmac, lesquels sont propriété de particuliers, sauf exception.

Rappelons que le chantier, évalué à près de 8 M$, reçoit une aide financière de près de 6 M$ du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec via le Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR), lequel vise à soutenir les propriétaires et exploitants d’aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l’acquisition d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un aéroport.