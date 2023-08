Fronton ouvert: la pelote basque à l'honneur le 9 septembre prochain

Le 9 septembre entre 10 h et 15 h , la Ville de Trois-Pistoles propose l'activité Fronton ouvert, un événement vous permettant de vous initier et même de participer à une compétition amicale de pelote basque.



Prenant place au fronton extérieur situé au 66 rue du Parc (l'ancien PABA), l'animation pourra se transporter également de l'autre côté de la rue puisque la Buvette Fraîche Pet' proposera pour l'occasion ses délicieux produits pour combler les plus affamés.



Ouverte à tous gratuitement, une initiation à la pelote basque aura lieu entre 10 h et 12 h en présence de joueurs aguerris. L'équipement sera prêté sur place aux participants.



Une compétition amicale prendra place par la suite et vous devez vous inscrire préalablement en écrivant ici https://forms.office.com/r/gFXpDcW4UL. Tout comme l'initiation, la compétition est ouverte à tous et demeure gratuite. Si vous disposez de votre équipement, apportez-le sinon vous pourrez en emprunter sur place.



Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Geneviève Renart, directrice du service des loisirs, au 418 851-1995 poste 4224 ou par courriel à [email protected] .